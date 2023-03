Premium Het beste van De Telegraaf

Biden wil geheimen over Covid openbaar: komt waarheid over virus eindelijk aan het licht?

Door Martijn Schoolenberg

De Amerikaanse president Joe Biden heeft een wet ondertekend waarin staat dat zoveel mogelijk geheime informatie over de oorsprong van het coronavirus moet worden vrijgegeven. Daarmee blijft de regering volgens hem ook zoeken naar het mogelijke verband met het virologie-lab in Wuhan. Maar wat betekent dit nou concreet? Komt de waarheid over de oorsrprong van het virus eindelijk onomstotelijk aan het licht?>