Milheeze rouwt om dode Kevin

Hij was keeper van het derde elftal van de Milheezer Boys. „We misten hem afgelopen zondag op de club. Hij had een wedstrijd, maar was er niet”, vertelt voorzitter Janko Akkers tegen Omroep Brabant. Pas in de loop van de dag werd op de club duidelijk dat Kevin was overleden bij de boerderij.

Housewarming

Zaterdagavond organiseerde een teamgenoot een housewarming. Na het feestje trok een deel van de gasten naar de boerderij in Milheeze. Eigenaar Willy was daar, maar ging na een paar biertjes naar eigen zeggen om negen uur naar bed. „Wat er daarna is gebeurd, weet ik niet”, zegt Willy tegen de omroep. „Ik voel me enorm rot.”

Vier mensen, onder wie Kevin en een 44-jarige man uit Lierop, bleven wakker nadat Willy naar bed ging. Zij zaten toen in het bubbelbad.

Alarm

De zoon van Willy sloeg ’s morgens alarm toen hij de man uit Lierop bewusteloos aantrof. Uiteindelijk vonden ze Kevin levenloos aan in het zwembad.

Willy van der Laar zegt in het Eindhovens Dagblad dat hij zich ’wezenloos is geschrokken’. „Ik ben het zwembad ingedoken en heb hem eruit proberen te halen. Dat was zo zwaar, ik denk dat hij daarbij met zijn gezicht de rand van het bad heeft geraakt”, verklaart hij de verwondingen aan het hoofd van Kevin. „Je probeert er nog alles aan te doen om hem te redden. Ik heb hem nog gereanimeerd, maar het was al te laat.”

Bewakingscamera

Van der Laar zegt in de krant dat snel duidelijk zal worden wat er precies is gebeurd: „Maar goed: er hangen hier camera’s: gericht op het zwembad, maar ook op de plek waar die man bewusteloos lag. De politie heeft alle beelden meegenomen, dus kan precies zien wat er is gebeurd.”

Op de Facebookpagina van de politie Gemert-Brakel reageren inwoners geschokt op de dood van Kevin. „Lieve, lieve Kevin, je zal gemist worden”, reageert Mayra.

De twee gearresteerde verdachten, een 28-jarige uit Milheeze en een 32-jarige vrouw uit Helmond zijn vrijgelaten. Volgens de politie was er sprake geweest van het gebruik van harddrugs. Of Kevin ook heeft gebruikt staat niet vast.

Een familielid van Kevin laat Omroep Brabant weten dat Kevin niks moest hebben van drugsgebruik. „Dat gaat ook niet met het bedrijf dat hij hier runt", zegt hij.