Israël bestookt doelen Gaza na mortieraanval

Het Israëlische bombardement volgde op een mortieraanval vanuit de Gazastrook. Strijders vuurden eerder op de dag minstens 28 granaten af op Israël. Het Israëlische leger meldt dat de meeste projectielen zijn onderschept, maar zeker één granaat zou zijn ontploft bij een kleuterschool. Dat gebeurde ongeveer een uur voordat het pand de deuren zou openen.

Het Israëlische leger meldt op Twitter dat een operatie gaande is in de Gazastrook. „De gehoorde explosies houden verband met deze activiteit. Details volgen later.” Premier Benjamin Netanyahu had de aanvallers een krachtige tegenreactie in het vooruitzicht gesteld. Hij houdt Hamas en Islamitische Jihad verantwoordelijk voor de beschieting.