’De grote groene leugen is vlees noch vis’

Na een prachtige, openhartige uitzending van het KRO programma Onze Boerderij volgde zondagavond, ook bij de publieke omroep, een tenenkrommende, bijna opportunistische uitzending van de VARA: Op weg naar het Lagerhuis. Kittige jeugd met messcherpe tongen strijden hier om de titel ’beste jonge debatteerder’.

Hoewel je als achteloze kijker verwacht, dat deze op zichzelf tamelijk intelligente jeugd, zich met feitenkennis grondig heeft voorbereid, werd de grootste linkse groene leugen weer eens lekker aangehaald. Eén van de stellingen van het debat ging over het invoeren van een vliegtaks. Saillant detail: Klimaatkoningin Marianne Thieme, wiens vliegreisjes de afgelopen week veelvuldig bekritiseerd zijn in De Telegraaf, was één van de juryleden van het programma.

We kunnen er niet omheen dat onze heerlijke vliegvakanties een van de grootste menselijke bijdragen zijn aan het broeikaseffect. Ik kan je niet zeggen welke verbazing mij overmeesterde toen de piepjonge debatteerders, één voor één, met met de grootste stelligheid, de vliegtaks naar de prullenbak verwezen. Immers iedereen moest zich vliegvakanties en familiebezoekjes aan de andere kant van de wereld kunnen blijven veroorloven. Als ware het een eerste levensbehoefte van de mens geworden.

Milieuvriendelijk vliegen? Graag! Maar zeker niet over de rug van de arme consument. En net als je denkt dat de egocentrische jeugd van tegenwoordig wel klaar is met haar argumenten, staat er een potige jongedame op. „Een vliegtaks, dat is géén goed idee. Een vlééstaks is dé oplossing!” scandeert zij als een ware propagandist. Met andere woorden: Het schuldgevoel over een milieuvervuilende vliegvakantie koopt de geïndoctrineerde grüne jugend af door mee te huilen in de linkse groene propaganda tegen de veehouderij.

Onderzoeken tonen aan dat, hoewel de landbouwsector bij lange na niet de grootste bijdrage aan broeikasgassen levert, zij inmiddels al wél de grootste reductie van broeikasgassen heeft bereikt! Klimaatkoningin Marianne Thieme volgde het debat met een grote grijns. Zonder enige bijdrage aan het debat, kon ze als hartstochtelijk verkondiger van de grote groene leugen tevreden de studio uitlopen. Haar leugenachtige boodschap is vlees noch vis. En daar zit gek genoeg dan wel weer een kern van waarheid in.

Willeke Peek