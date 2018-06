PVV’er beticht van aankoop ’buitensporige hoeveelheid gadgets’

In een rapport van accountantskantoor EY wordt de aankoop bij leverancier Premiumworld een ,,buitensporige hoeveelheid gadgets’’ genoemd.

Zijlstra wijst erop dat hij de afgelopen acht jaar 5,5 ton aan kantoortoelagen heeft ontvangen van het parlement, waarvan hij naar eigen zeggen maar 10.000 heeft uitgegeven. Het niet-bestede geld gaat volgens hem terug naar het parlement.

Volgens Zijlstra zijn de uitgaven uit 2016 goedgekeurd door zowel het parlement als zijn fractie Europa van Naties en Vrijheid (ENF). Die nam in 2017 strengere regels aan, waardoor de uitgaven nu niet meer door de beugel zouden kunnen. ,,Met al mijn uitgaven volg ik al acht jaar de richtlijnen van de administratie. Ik laat pas leveren bij groen licht. Ik heb nog nooit iets besteld voordat ik er goedkeuring voor had'', aldus Zijlstra.

PVV-delegatieleider Marcel de Graaff zegt de gang van zaken te betreuren. ,,Het accountantsrapport over 2016 gaf terecht een negatief oordeel. Het volledige bedrag wordt op het budget voor 2018 in mindering gebracht.''

Tegelijk haalt hij uit naar zijn fractiegenoten van het Franse Front National (FN). Zij declareerden onder meer dure champagne, flessen wijn, manchetknopen en etentjes van meer dan 300 euro per persoon. ,,De PVV-delegatie walgt van deze verrijking door de Franse delegatie en neemt hier volledig afstand van.'' Verscheidene FN-leden hebben al eerder geld moeten terugbetalen, onder meer wegens declaraties voor fictieve medewerkers.

Het totaalbedrag dat ENF, waarin onder meer ook het Vlaams Belang, het Italiaanse Lega en de Duitse AfD zitten, volgens de commissie begrotingscontrole van het parlement moet terugstorten is 477.780,62 euro. Volgens Dennis de Jong (SP), lid van de commissie, moet ENF de interne regels voor cadeautjes aan medewerkers aanscherpen. ,,Die mogen best eens bescheiden beloond worden voor goed werk maar dan hebben we het niet over tientallen dozen champagne."