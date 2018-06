’Kapers moeten schadevergoeding betalen’

Een oud-kaper, de dochter van een oud-kaper en een zelfbenoemde onderzoeker startten een spektakel over hen aangedaan ’onrecht’ met als einddoel geldelijk gewin. Als er al schadevergoedingen zouden moeten worden betaald dan zouden die door de kapers en hun nazaten moeten worden betaald aan de onschuldige slachtoffers van toen die gewoon in de trein op weg waren naar school, naar hun werk of wat dan ook. Hen en de mariniers van toen is onrecht aangedaan; die kapers zelf zijn het onrecht.

N.I. Verhoogh, Leiden