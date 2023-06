13-jarig meisje verdronken in recreatieplas Alblasserdam

Kopieer naar clipboard

Hulp mocht niet meer baten, het meisje is overleden. Ⓒ AS Media

ALBLASSERDAM - In een recreatieplas in het Zuid-Hollandse Alblasserdam is zaterdagmiddag een 13-jarig meisje verdronken, zo meldt de veiligheidsregio. Het meisje raakte rond 14.45 uur vermist nadat ze had gespeeld in of vlakbij het water.