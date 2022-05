Medewerker van bedrijf in Kaatsheuvel overleden ’nadat baal papier naar beneden komt’

Hulpdiensten ter plaatse Ⓒ FPMB / Erik Haverhals

Kaatsheuvel - Bij een bedrijfsongeval in Kaatsheuvel is dinsdag een persoon om het leven gekomen, vermoedelijk nadat een baal papier vanaf een heftruck op een medewerker is terechtgekomen.