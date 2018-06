Grote politieactie met 170 agenten in Limburg

Er werden 25 openstaande boetes geïnd, variërend van 100 euro tot ruim 4500 euro. Ook werden bekeuringen uitgeschreven, bijvoorbeeld vanwege de technische staat van de gecontroleerde voertuigen maar ook voor verboden wapenbezit. Het ging daarbij om het bezit van pepperspray (meerdere malen) maar er werd ook een wapenstok aangetroffen. Een voertuig dat voorzien was van valse kentekenplaten is in beslag genomen.

Controlelocatie Elsloo

Op de controlelocatie in Elsloo was extra aandacht voor internationaal transport. Er werden overtredingen van de rust - en rijtijden geconstateerd, evenals overschrijding van het maximaal laadvermogen.

Een persoon is aangehouden omdat deze niet in het bezit van de juiste verblijfsdocumenten was, een ander persoon stond gesignaleerd en werd ook aangehouden. Tot slot trof de politie in een voertuig ruim 6500 euro aan contant geld aan. De politie onderzoekt de herkomst van dit bedrag.