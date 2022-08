Evert Santegoeds reageert op beschuldigingen NOS-presentator

Moest prinses Diana sterven? Op die vraag probeert haar zoon Harry antwoord te vinden. Om de hertog van Sussex een handje te helpen heeft het weekblad Privé de acht meest gangbare theorieën over het ongeluk in Parijs uiteengezet. Tenminste drie scenario’s zijn goed mogelijk, zegt Evert Santegoeds in een nieuwe aflevering van de podcast Strikt Privé. Verder gaat het over de komende uitzending van Boos, die opnieuw in het teken staat van The Voice of Holland, en over het naderende einde van het succesvolle programma Chateau Meiland. Ook reageert Evert op de beschuldigingen van NOS-presentator Sjoerd van Ramshorst aan zijn adres.

