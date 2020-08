Vistycoon Simonis trekt 30 mln terug: 'The Hague Beach is Warzone The Hague'

„Er is geroeid met de riemen die we hadden. Maar er moet een tandje bij en we gaan voor de toekomst in overleg ook met bewoners bekijken hoe we dat gaan aanpakken”, geeft Van Zanen aan, die speciaal terugkwam van vakantie nadat het in de badplaats volledig uit de hand liep.

Bekijk ook: Haagse burgemeester eerder terug van vakantie na steekpartij

Bewoners en ondernemers klagen al tijden over racende motoren en ’patserwagens’, openbaar drugsgebruik, intimidaties, vechtpartijen en het gebruik van de badplaats als openbaar toilet. Bij de Pier van Scheveningen werd vorige week maandag als dieptepunt een 19-jarige Rotterdammer doodgestoken.

In het tropische weekeinde van 8 en 9 augustus liepen alle wegen naar Scheveningen vol en werden verkeersregelaars en omwonenden bedreigd. Op het strand werd gewildkampeerd, mensen lieten hun ontlasting overal achter en strandtenteigenaren moesten bewaking inschakelen.

30 miljoen

De beroemde vishandel Simonis gaf voor het debat aan een investering van 30 miljoen euro op het Noordelijk Havenhoofd in Scheveningen terug te trekken vanwege de onrust in de badplaats. „Waarom investeren in een gebied dat is geworden van The Hague Beach naar Warzone The Hague”, aldus de ondernemer met meerdere zaken. „Voor de deur van een van mijn winkels werd vorige week iemand gewoon doodgestoken.” Ook zal de ondernemer, ondanks een verzoek, niet een zaak beginnen in het gloednieuwe gigantische paviljoen op de boulevard waar het Hard Rock Café oorspronkelijk zou komen.

Gebiedsverboden

Burgemeester Van Zanen liet tijdens het debat weten dat er overleg komt tussen de burgemeesters van de vier grote steden en minister Grapperhaus over onder andere drillrapbendes. „Dat geweld baart ons ook zorgen. Wij waren in ieder geval niet op de hoogte van een treffen in Scheveningen. Het mogelijk opleggen van gebiedsverboden sluit ik niet uit. Maar dat is aan het Openbaar Ministerie.”

Burgemeester Jan van Zanen Ⓒ Hollandse Hoogte / ANP

Van Zanen gaf aan dat er in oktober een plan van aanpak komt tegen de intimidatie van vrouwen in de badplaats. Ook zal er bekeken worden waarom de toeristen blijkbaar massaal in de auto de badplaats willen bereiken. Van Zanen gaf aan ook nog specifiek bij de politie na te vragen of het inzetten van een speciaal team ’strandpolitie’ noodzakelijk lijkt.