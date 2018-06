Is er verschil tussen schorsen en vrijstellen van werk?

Deze drie varianten zijn arbeidsrechtelijk gezien hetzelfde; de werknemer hoeft niet te werken – of mag dat niet - maar de werkgever moet het loon (meestal) wel gewoon doorbetalen. De verschillende benamingen drukken slechts uit welke boodschap de werkgever ermee wil geven. Van ‘schorsen’ gaat een bestraffende boodschap uit. Als iemand herhaaldelijk de regels overtreedt, kan hij worden gestraft met een schorsing van een dag of twee. Van vrijstellen van werk gaat een vriendelijke boodschap uit. Iemand kan bijvoorbeeld tijdelijk worden vrijgesteld om liefdadigheidswerk te doen of om in het zicht van het einde van een dienstverband te zoeken naar een andere baan. Op non actief stellen zit ergens in het midden en past goed bij deze situatie; er lijkt iets aan de hand, maar dat moet nog worden onderzocht. De aanwezigheid van de werknemer is dan niet handig. In afwachting van het onderzoek blijft hij voorlopig even thuis. De boodschap is (nog) neutraal.

