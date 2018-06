Gigagezin verwacht 21e kind: ’Ik kan het niet geloven’

De moeder van het gezin, de 43-jarige Sue, liet na de geboorte van het twintigste kind nog weten dat ze het welletjes vond. Toch komt er over enkele maanden – als alles goed gaat – de 21e baby ter wereld. „Ik kan het niet geloven, we zijn ontzettend blij”, zegt vader Noel tijdens de ’gender party’ in de vlog.

Sue en Noel: 21 kinderen. Ⓒ Hollandse Hoogte

Het enorme gezin bestaat uit Chris (29), Sophie (24), Chloe (22), Jack (21), Daniel (19), Luke (17), Millie (16), Katie (15), James (14), Ellie (13), Aimee (12), Josh (10), Max (9), Tillie (8), Oscar (6), Casper (5), Hallie (2), Phoebe (22 maanden) en Archie (8 maanden). Ook zoontje Alfie wordt meegeteld. Hij overleed drie jaar geleden na 23 weken zwangerschap.

De familie woont in een voormalig verzorgingshuis in Morecambe, vijftig kilometer ten noorden van Manchester. De Radfords werden bekend van de tv documentaire 15 Kids and Counting.