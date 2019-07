Taakstraf Texelse Pamela H. na dodelijk ongeval

AMSTERDAM - Het gerechtshof in Amsterdam heeft de Texelse Pamela H. (28) in hoger beroep een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijk rijverbod van een jaar opgelegd voor het veroorzaken van een dodelijk ongeval op Texel. Daarbij kwam in maart 2016 een 21-jarige vrouw uit Geldrop om het leven.