Daarmee ontstaan kromme taalkundige constructies zoals: „Hun is van mening…” en: “Hen heeft zijn/haar/hun fiets voor de deur gezet.” Daarnaast: ‘Hen’ is ook de benaming voor een (vrouwelijke) kip.

Door de - nu al door een rechter goedgekeurde - letter X te gebruiken, kan ’hij’ en ’zij’ beter vervangen worden door ’xij’.

Zijn -, haar - of xijs paspoort (ja, het is even wennen…) zal met name in het buitenland echter nog wel wat gefronste wenkbrauwen opleveren, maar een eerste internationaal erkende stap zou daarmee wel zijn gezet.

Hans de Jong, Nieuw-Vennep