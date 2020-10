Ivanka is fan! Trump-dansje is nieuwste hit op TikTok

Of de trend ooit is begonnen als steuntje in de rug, of juist om de president een hak te zetten is niet bekend, maar supporters van Donald Trump hebben de dans gretig omarmd.

Dochter Ivanka Trump deelde de Trump Dance op sociale media met de tekst ’Love it!’.

De nieuwe danshype is volgens Newsweek een soort versmelting van de nummers Viva La Vida van Coldplay en Swing van Savage, wat door het leven gaat als ’Viva La Swing’. Die trend bestond al en is populair. TikTokkers dansen op de muziek op parkeerplaatsen of pleinen.

Onder die Viva La Swing-muziek is nu een dansje van Donald Trump bij oorspronkelijk het nummer YMCA geplakt, aldus Newsweek. De eerste versie zou zijn geuploaded door TikTokker @crisnate0 die zo’n 9 miljoen views heeft. Julia Keith imiteerde de president en werd meer dan 4 miljoen keer bekeken. Haar video werd ook gedeeld door Ivanka op Twitter. Weer 2 miljoen views in de zak.

Of Keith de dans ook positief bedoeld had, is de vraag. Op Instagram Stories, weer een ander medium, meldt ze dat ze ’een grote fout’ heeft begaan. Inmiddels raast de video onder Trumpsupporters over het internet.

Originele video

De originele video werd gemaakt op 13 oktober, toen Trump bij een rally in Pennsylvania wat danspasjes waagde op het nummer YMCA van Village People. Oprichter van Village People, Victor Willis, heeft eerder gevraagd of de president wil stoppen met het spelen van zijn liederen, maar daar gaf team-Trump geen gehoor aan. De president heeft al meermaals de heupen losgegooid.

Overigens heeft de bewerkte versie niet alleen fans, maar is het ook koren op de molen van cynici. Een acteur vergelijkt de beelden met een tv-serie waarin een actrice opzettelijk probeerde zeer slecht te dansen.