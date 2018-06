PVV: uitleg Krikke over schimmige deal

De fractie vraagt zich af waarom het pand naast Paleis Noordeinde wordt verkocht aan de designer, terwijl zich andere ondernemers hebben gemeld die meer voor het rijksmonument willen betalen.

Ook wil de PVV dat alle informatie over de deal, die de Telegraaf na een wob-verzoek in handen kreeg, naar de raad wordt gestuurd. Hierin staat onder andere te lezen dat is geprobeerd om de transactie af te doen met een ambtelijk memo en dat een collegebesluit niet nodig was. Bovendien wil de partij weten welke relatie Krikke heeft met Munie en of de gemeente bereid is andere geinteresseerde kopers de kans te geven het pand in bezit te krijgen. Inmiddels is er een bod uitgebracht door sigarenwinkel la Casa del Habano The Hague, die de winkel aan de nabijgelegden Heulstraat na negentig jaar moet verlaten. In deze zaak had Prins Bernhard jarenlang een humidor.

Ook Gaemers exclusieve uurwerken heeft interesse getoond. De eveneens bekende horlogemaker wil er een tijdmuseum in vestigen. De vastgoedtransactie valt onder de portefeuille van wethouder Joris Wijsmuller (HSP), die na de installatie van het nieuwe college volgende week, wethouder-af is.

Appel en ei

Ook Richard de Mos, die met Groep de Mos/Hart voor Den Haag als grootste partij in het college komt, wil dat vastgoed dat van de gemeente is, niet voor een appel en een ei wordt verkocht. „De jaarrekening laat een verlies zien van veertien miljoen euro. We hebben met elkaar afgesproken dat vastgoed voor een marktconforme prijs weg gaat en dat gaan we dus ook doen”, aldus De Mos.

De CDA-fractie wil ook opheldering over de precieze rol van Krikke. Ook wil de partij weten of dit soort deals vaker in de hofstad voorkomen. ,,En is de burgemeester daar mogelijk ook bij betrokken geweest?”, zegt raadslid Kavish Partiman.

De PvdA spreekt van ‘een wonderlijke gang van zaken’. ,,Als onze burgemeester zegt dat ze niet over vastgoeddeals gaat, dan zou ze zich er ook niet mee moeten bemoeien”, zegt fractievoorzitter Martijn Balster. GroenLinks wil eveneens weten hoe het zit en zegt een mogelijk (spoed)debat over de kwestie te zullen steunen.