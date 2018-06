Helaas bleek dat ikzelf een fout had gemaakt tijdens het bestellen van het artikel. Ik was een cijfer vergeten bij mijn e-mailadres te vermelden Eigenlijk moest ik administratiekosten betalen. Maar omdat ik een fout had gemaakt in mijn e-mailadres hoefde ik voor deze ene keer de administratiekosten niet te betalen. Dus bedankt Afterpay! Jullie hebben mijn dag weer goed gemaakt.

M. Ooijen, Uithoorn