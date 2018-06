Geen zicht meer op Volkert

Volkert van der Graaf had het kort geding aangespannen omdat hij naar eigen zeggen wil emigreren en deze voorwaarde – hij moest zich elke zes weken melden bij de reclassering – dat voornemen blokkeerde. Of hij daadwerkelijk Nederland achter zich zal laten, en waar hij dan naartoe gaat, is niet bekend.

’Spoedige en daadwerkelijke emigratie’

De familieleden van Fortuyn hopen in ieder geval dat hij nu zo snel mogelijk vertrekt. Via hun advocaat laten ze weten ’spoedige en daadwerkelijke emigratie van Van der Graaf toe te juichen’.

De familie wil juridisch proberen te regelen dat hij na de uitspraak ook daadwerkelijk het land verlaat en niet meer terugkeert, om niet meer met hem geconfronteerd te kunnen worden.

Opheffen maatregel

De voorzieningenrechter in Den Haag besloot de maatregel op te heffen vanwege adviezen van de reclassering en het NIFP (Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie), die voortzetting van de huidige situatie niet zinvol achtten met het oog op het terugbrengen van het risico op recidive.

De enige voorwaarde waar Van der Graaf nog rekening mee moet houden, is dat hij gedurende de resterende periode van zijn voorwaardelijke invrijheidsstelling, tot 2020, geen strafbare feiten mag plegen, de familie van Pim Fortuyn niet mag benaderen en geen contact mag hebben met de media.

Iedere zes weken melden

De 48-jarige Van der Graaf moest zich iedere zes weken melden. Dat was een van de voorwaarden voor zijn voorwaardelijke invrijheidstelling in mei 2014, net als een contactverbod met de nabestaanden en een verbod om met media te praten. De contactverboden gelden nog altijd, benadrukt de rechtbank dinsdag.

Van der Graaf werd in 2003 veroordeeld tot achttien jaar celstraf voor de moord op politicus Pim Fortuyn in mei 2002. Met aftrek van zijn voorarrest zou zijn straf er eind april 2020 op zitten.

Moeizaam contact

Het contact tussen Van der Graaf en de reclassering verliep moeizaam. De landsadvocaat zei tijdens de behandeling van de zaak twee weken geleden dat dat komt door de starre houding van Van der Graaf „Hij verzet zich continu tegen de voorwaarden.” Op een gegeven moment wilde Van der Graaf volgens haar geen mondeling antwoord meer geven, daarom typte hij de antwoorden op zijn laptop en toonde die vervolgens aan de medewerker.

Of er hoger beroep tegen het vonnis komt, kan een woordvoerder van het Openbaar Ministerie nog niet zeggen. „We beraden ons op het vonnis.” Het ministerie van Justitie en Veiligheid en het OM waren samen gedaagd door Van der Graaf.