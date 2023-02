Premium Het beste van De Telegraaf

’Lontjes korter na corona’ NS-personeel gebukt onder toenemende agressie; bedrijf zint op ’drastische maatregelen’

Door Gerda Frankenhuis en Gijsbert Termaat Kopieer naar clipboard

Utrecht - Zwartrijden, agressie en uit worden gescholden voor rotte vis. Als conducteur moet je tegenwoordig een olifantenhuid hebben, zo lijkt het. „De agressie in de trein is toegenomen. Vooral jongeren zijn agressiever en tonen stoer gedrag. Je ziet jongens van 12 en 13 jaar die met een zakmes in de trein zitten”, meent hoofdconducteur Yilmaz (*) die zegt dat hij sinds de coronapandemie het gedrag van reizigers heeft zien veranderen. „Mensen hebben een korter lontje.”