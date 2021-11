Domtoren tijdelijk niet de hoogste van Nederland

De eer van de hoogste gaat daarom nu naar de Nieuwe Kerk in Delft. Dit 108 meter hoge bouwwerk torent net een meter boven de gekortwiekte Dom uit.

Dit 650 jaar oude monument staat al vele maanden in de steigers voor een grootschalige restauratie. „De windvaan is in verhouding maar een klein onderdeel van de werkzaamheden, maar wel een heel belangrijk aspect”, zegt wethouder Eelco Eerenberg vrijdag. Hij mocht Sint Maarten van de spits tillen.

De beschermheilige moet opnieuw worden verguld voordat hij weer zijn oorspronkelijke plek kan innemen. Ook is de beeltenis van Sint Maarten, zijn paard, mantel en de bedelaar krom getrokken. In 1995 had de windvaan dezelfde problemen.