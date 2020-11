Knallende ruzie tussen SP en jongerenclub

Het gaat om Olaf Kemerink: de marxist is zondag door een overgrote meerderheid van de SP-jongeren gekozen. De moederpartij moet niets van hem hebben en heeft hem anderhalve week geleden het lidmaatschap ontnomen. Kemerink zou lid zijn van communistische groeperingen, waarvan het ’Communistisch Platform’ wordt gezien als een politieke partij. Het is bij de SP niet toegestaan om lid te zijn van een andere partij.

’Gewapende burgeroorlog’

Ook vijf andere SP-leden zijn geroyeerd. Rood heeft zaterdag in een verklaring al woedend uitgehaald naar partijsecretaris Arnout Hoekstra: „Hij heeft een aantal partijgenoten weggezet als een aantal ’geradicaliseerde zolderkamercommunisten’ die in de woorden van Hoekstra ’de bevolking zouden willen bewapenen om over te gaan op een burgeroorlog’.”

Het weerhield de jongerentak er niet van om de geroyeerde Kemerink te kiezen als nieuwe voorzitter. Dat zorgt voor praktische problemen: een lid van Rood moet ook lid zijn van de SP. Dat betekent dat Kemerink als zijn royement is geformaliseerd automatisch geen lid meer is van de club waar hij voorzitter van wordt. De SP-top heeft een gesprek gehad met Rood, maar de jongeren weigeren afstand te doen van het ’Communistisch Platform’.

„Door het partijbestuur van SP is vastgesteld dat de ontstane situatie in strijd is met de regels en daarom kunnen we daar geen verantwoordelijkheid voor nemen”, zegt SP-voorzitter Jannie Visscher. „Dat betekent dat wij de ondersteuning aan Rood op financieel, administratief, personeel en facilitair gebied zullen opschorten. Wat hiervan de concrete gevolgen zijn zullen wij zo spoedig mogelijk aan het Rood-bestuur laten weten. Wij blijven open staan voor een nader gesprek over de ontstane situatie.”

Spoedoverleg Rood

Rood-voorzitter Kemerink laat weten dat er dinsdagavond spoedoverleg is. Na afloop komt er een verklaring.