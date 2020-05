’Positief zijn helpt tegen coronastress’

De Jonge en Spahn lieten zich in Nijmegen bijpraten over de resultaten van een paar van de tientallen onderzoeken die worden gedaan rond het coronavirus. De meeste onderzoeken hebben in internationaal verband plaats, zodat zowel Nederlandse als Duitse wetenschappers eraan werken.

Voor de studie naar de geestelijke weerstand van mensen in deze tijd zijn razendsnel coronagesprekken in 27 verschillende talen geanalyseerd. Het ging om gesprekken op radio en tv, maar ook op sociale media. Universiteiten in heel Europa hebben meegewerkt, aldus Fernández. Een doel van de studie is wetenschappelijk onderbouwd advies te kunnen geven aan beleidsmakers die maatregelen moeten meedelen.

’Juiste toon’

Volgens de wetenschapper doet minister-president Mark Rutte het goed tijdens zijn persconferenties over nieuwe coronamaatregelen. „Ondanks slechte boodschappen treft hij de juiste toon. Door zijn uitstraling en aanpak schieten mensen minder snel in een negatieve spiraal”, aldus Fernández. Het onderzoek naar de geestelijke veerkracht van mensen in coronatijd gaat nog door.