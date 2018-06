Trein met 300 passagiers ruim uur stil, airco werkt

Eerdere pogingen om de gestrande trein weer aan het rijden te krijgen door een zogenoemde reset bleven zonder succes. Een woordvoerster liet weten dat de airco in de trein gewoon bleef werken. ,,Die is niet uitgevallen door de storing'', benadrukt ze met het oog op het warme weer.

Voor het geval dat ook de andere locomotief niet zou kunnen rijden, stond een team van ProRail met evacuatiemateriaal klaar om de reizigers over te laten stappen in een andere trein. ,,Maar deze oplossing is voor de mensen die waren gestrand met de trein natuurlijk veel comfortabeler.''