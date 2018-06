’Mix wonen en werken niet haalbaar’

Ⓒ DIJKSTRA BV

Als het groen is, er veel ruimte is en woonlasten laag zijn, dan wil de Nederlander vast wel wonen op een bedrijventerrein. Deze zaken scoren in elk geval hoog op een onderzoek dat Vakblad ROm/ Stadszaken.nl en TU Delft samen met onderzoeksbureau USP uitvoerde.