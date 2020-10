Gelovige schenkt klokken aan Groningse kathedraal: ’Gezocht naar juiste toon’

De nieuwe klokken voor de Sint-Jozefkathedraal in Groningen worden ingewijd. Ⓒ Jos Schuurman

Groningen - De Sint-Jozefkathedraal in Groningen heeft er twee kloeke kerkklokken bij. In de grootste katholieke kerk in Groningen was zondagmorgen de ceremoniële inwijding van deze unieke, bronzen gift.