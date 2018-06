’Greenpeace stopt #MeToo affaires in doofpot’

In Zuid-Amerika werden volgens klokkenluiders naaktfoto’s van vrijwilligers verspreid. 44 oud-werknemers spreken in Vrij Nederland van ’een patroon’. Hun klachten zouden zijn weggemoffeld.

Het schandaal speelt zich af op het kantoor van de milieu-organisatie in Buenos Aires. Tien vrouwen en drie mannen klaagden daar over logistiek directeur Leonardo Silva.

Naaktfoto’s

Hij zou onder meer privénaaktfoto’s van een vrijwilligster hebben laten zien aan andere mannelijke medewerkers. Ook stalkte hij vrouwelijke collega’s en maakte denigrerende en seksistische opmerkingen.

Maar ook zijn baas Prieto bleek volgens Vrij Nederland geen haar beter. „Op kantoor keek de directeur naar porno, het geluid aan. Toen we op reis waren voor een campagne, stond hij op een dag vrijwel naakt, met alleen een handdoekje voor zijn geslachtsdeel voor mijn hoteldeur”, citeert het blad een klager.

Greenpeace zegt in een reactie dat Prieto voorlopig op non actief is gesteld. De 44 klagers wendden zich uiteindelijk tot het kantoor van Greenpeace in Amsterdam.

Hotelkamer

In 2011 en 2012 was er ook al een schandaal binnen Greenpeace. In India klaagden twee vrouwen over intimiderende toenaderingspogingen van een mannelijke collega. „Eén vrouw kreeg zelfs het ’bevel’ om zich ’s nachts op ’s mans hotelkamer te vervoegen. In plaats van krachtig in te grijpen, reageerde het management met neerbuigende ’suggesties”, schrijft VN. De vrouwen moesten onder meer leren om beter voor zichzelf op te komen. Achteraf vindt de organisatie dat daar veel te laat is ingegrepen.

„Het besef van deze tekortkomingen bij het Indiase kantoor heeft geleid tot ons initiatief om wereldwijd een nieuwe integriteitssysteem op te zetten, dat vorig jaar unaniem werd goedgekeurd door de vergadering van de algemeen directeuren.”

Bosactiviste

Ook van een kantoor in Zuidoost-Azië kwamen klachten. Een jonge ’Papoea-antropologe en bosactiviste’ voelde zich als werkster gebruikt en vond dat ze ’denigrerend werd behandeld’.

Vrij Nederland constateert: ’Vrouwen krijgen zelf de schuld, klagers worden terugverwezen naar de regionale kantoren waar de daders de hand boven het hoofd wordt gehouden.’

In een schriftelijke reactie laat Greenpeace aan het blad weten dat ’de manier waarop in het verleden met klachten van collega’s bij een aantal regiokantoren is omgegaan’, inderdaad niet door de beugel kan, maar dat er de afgelopen jaren vele positieve maatregelen zijn genomen ’ter voorkoming van gevallen van onacceptabel wangedrag op de werkvloer’.

’Terwijl we in de buitenwereld strijd voerden voor natuur en klimaat, zijn we soms blind geweest voor onrecht binnen onze eigen organisatie. We zijn hard op weg – en soms is die weg hobbeliger dan gewenst – naar een organisatie waarin gelijkheid, diversiteit en inclusiviteit door iedereen worden gezien als onmisbaar voor het realiseren van een groene en vreedzame toekomst. We zijn soms blind geweest voor onrecht binnen onze eigen organisatie.’

