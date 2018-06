Aanslag met 3 doden in Luik, crisisberaad België

De dader is volgens Belgische media de 36-jarige Benjamin H. uit Rochefort; een Belg geboren in 1982. Hij zou een van de agentes van achteren hebben aangevallen met een mes en haar dienstwapen hebben ontfutseld. Rond 10.30 uur schoot hij de twee agenten en de voorbijganger dood, ter hoogte van café des Augustins. Daarna vluchtte hij een school in en gijzelde hij een schoonmaakster.

Of het om terrorisme gaat, wordt momenteel onderzocht. Ondertussen stromen de steunbetuigingen binnen. Premier Rutte condoleerde de Belgische premier Charles Michel en sprak van „vreselijke gebeurtenissen.” Ook de Franse president Emmanuel Macron, de Britse premier Theresa May en EC-voorzitter Jean-Claude Juncker betuigden hun medeleven.

Het crisisberaad van dinsdagmiddag begint om 16.30 uur in Brussel en wordt voorgezeten door premier Charles Michel, die dan terug is van een bezoek aan de plek des onheils. Hij vergezelde daar met enkele ministers de koning. Eigenlijk zou Michel vandaag onder meer Mark Rutte ontmoeten, maar die ontmoeting is afgeblazen.

Net vrij

Volgens meerdere bronnen zou de schutter gisteren zijn vrijgelaten uit de gevangenis van Lantin. De man kreeg gisteren een uitgaansvergunning. Dat is beperkter in tijd dan penitentiair verlof.

H. zat al enkele jaren in de gevangenis maar zou binnenkort in aanmerking komen om vervroegd vrij te komen. Hij kreeg in totaal al veertien uitgaansvergunningen om zijn vrijlating voor te bereiden. Dertien keer ging dat zonder problemen. Hij hield zich aan de afspraken en keerde altijd op tijd terug.

Maandag mocht hij voor een periode van acht uur de gevangenis verlaten. Maar ’s avonds keerde hij niet terug.

Geradicaliseerd

Volgens de zender RTBF is H. in de gevangenis geradicaliseerd. Medegevangenen hebben hem tegen de zender gewelddadig genoemd. Hij zat een tijdlang vast voor drugsfeiten, diefstallen en andere kleine criminaliteit, maar in de gevangenis had hij contact met geradicaliseerde gedetineerden.

Zijn naam komt volgens bronnen niet voor op de lijst met mensen die in verband worden gebracht met radicalisme of terrorisme.

Politiecontrole

De schietpartij zou zijn gevolgd op een uit de hand gelopen politiecontrole. Volgens het OM in Luik had hij na bedreiging met een mes het dienstwapen van een agent afgenomen en daarmee de twee agenten doodgeschoten. Vervolgens schoot hij een inzittende van een voorbijrijdende auto dood, en verwondde hij twee andere agenten.

"Ik hoorde verschillende schoten"

Het motief van de dader is nog onduidelijk. Volgens de krant La Dernière Heure heeft de politie, op basis van getuigenverklaringen, gemeld dat de dader ’Allahu Akbar’ heeft geroepen.

Dader doodgeschoten

Na de gijzeling in de nabijgelegen school werd de man doodgeschoten. De kinderen zijn in veiligheid. De leerlingen van de middelbare school werden naar een nabijgelegen park gebracht, de kinderen van de lagere school naar een kantoor van de provincie in de Rue Beeckman.

De school blijft woensdag gesloten, maar gaat donderdag weer open, zei burgemeester Willy Demeyer. Hij sprak zijn steun uit aan de getroffen families en bedankte het politiekorps voor de inzet. De stad zal binnenkort een minuut stilte in acht nemen voor de slachtoffers, zei hij.

Oog in oog

De 46-jarige B.C. kwam met zijn auto vanaf de Rue Louvrex en stond bij een stoplicht te wachten toen hij knallen hoorde. „Ik dacht niet dat het geweerschoten zouden zijn”, zegt hij tegen Sudpresse. „Ik keek in mijn achteruitkijkspiegel en zag een vrouw rennen met een hond.”

De getuige reed richting het lawaai en kwam oog in oog met de schutter. „Ik zag een man, volledig gekleed in het zwart, met een rugzak en twee revolvers in zijn handen, die heel rustig een vrouw uit een wagen trok.”

„Hij kwam vervolgens op mij af, draaide zich om en schoot opnieuw”, vervolgt B.C. zijn verhaal. „Ik zag een persoon op de grond vallen. Ik weet niet of zij dat deed om te schuilen of omdat ze geraakt was. Ik heb zoiets nog nooit gezien. Het was waanzin.”

„Hij schoot ze in koelen bloede dood.”

Een andere getuige zag hoe de schutter de twee agenten doodde. „Ik hoorde verschillende schoten. Ik zag een jongeman die twee revolvers vast had. Hij schoot op twee agenten. Hij vermoordde ze in koelen bloede op de kruising van de Rue des Augustins en Boulevard d’Avroy”, vertelt hij.

Gruwelijke daad

„Onze gedachten zijn bij de slachtoffers van deze gruwelijke daad in Luik”, liet minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid Jan Jambon weten. „We brengen momenteel in kaart wat er precies is gebeurd.” Premier Charles Michel en minister van Justitie Koen Geens lieten zich in soortgelijke bewoordingen uit.

