Nikkei eindigt met stevige plus

De toonaangevende Nikkei in Tokio ging met een winst van 1 procent de dag uit op 23.647,07 punten. Vooral de Japanse chipbedrijven waren in trek in navolging van de forse koerswinsten onder Amerikaanse branchegenoten. Chiptester Advantest won 5,4 procent en chip- en schermenmaker Screen Holdings dikte 8,3 procent aan. ANA Holdings zakte 1,7 procent. De door de coronacrisis getroffen luchtvaartmaatschappij overlegt met de vakbonden over een vrijwillig vertrek van werknemers en een verlaging van de salarissen.

In Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds 0,7 procent in de min. SMIC verloor 1,9 procent. Kredietbeoordelaar S&P Global Ratings overweegt de kredietrating voor de Chinese chipmaker te verlagen vanwege de Amerikaanse sancties tegen het bedrijf. De Kospi in Seoul won 0,5 procent. Samsung klom 0,2 procent. De Zuid-Koreaanse technologiegigant verwacht dat de winst in het afgelopen kwartaal met 58 procent is gestegen ten opzichte van een jaar eerder. In Sydney kreeg de All Ordinaries er 1,1 procent bij en in Shanghai hadden beleggers nog een vrije dag.