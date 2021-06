Binnenland

Weer auto’s gecontroleerd in strijd tegen afpersers fruithandel

De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag opnieuw een grote controle gehouden in Hedel bij de A2, tot diep in de nacht. In die Gelderse plaats is een fruitbedrijf gevestigd waar een omvangrijke afpersingszaak speelt. De afgelopen tijd vonden er meer controles plaats.