Zo maak je mondkapjes

De website van Educared biedt uitgebreide instructievideo’s voor twee verschillende soorten mondmaskers: de eenvoudige papieren variant en het mondkapje van stof, waar iets meer werk in zit. Voor de papieren versie is in principe een elastiekje, wat keukenpapier, een nietmachine, ijzerdraad en een tang nodig. Voor het stoffen mondmasker, die wat professioneler oogt, is naast meer spullen ook een basisvaardigheid achter de naaimachine nodig. Het instructiefilmpje bij dit masker duurt dan ook 18 minuten.

Educared was zelf nog niet bereikbaar om hun initiatief toe te lichten, maar op de website valt te lezen dat het ’zinvol is om bij alle (cliënt-)contacten een mondmasker te dragen’ om kwetsbare mensen zoveel mogelijk te beschermen. „Een dergelijk mondmasker helpt andere ziekteverwekkers tegen te houden.” Er staat op de website ook een uitgebreide gebruiksaanwijzing voor verantwoord en veilig gebruik van zo’n masker.