Premium Het beste van De Telegraaf

40.750 kilometer zwemmen, fietsen en lopen in 365 opeenvolgende dagen Adrian (36) uit Grubbenvorst leefde ongezond en gaat nu voor haast bovenmenselijke uitdaging

Door Tom van der Wilt Kopieer naar clipboard

Adrian Kostera na zijn wereldtitel Ⓒ privé archief

Grubbenvorst - Adrian Kostera (36) is een man met een missie. Volgend jaar begint de ultratriatleet uit Grubbenvorst aan een recordpoging die bijna bovenmenselijk klinkt. Een triatlon van 365 dagen, over een afstand vrijwel gelijk aan een rondje om de wereld. Het moet hem een plek opleveren in het Guinness Book of Records.