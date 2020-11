Bijzondere plaatsnamen in Nederland: Hoe is de temperatuur in Warm?

Leg maar eens uit dat je uit Rectum komt. Ⓒ Hollandse Hoogte / Nederlandse Freelancers

Amsterdam - Is het raar om in Raar te wonen? Kunnen ze in klef niet van elkaar afblijven? En hoe is de temperatuur in Warm? Waarschijnlijk staat het in schril contrast met wat inwoners uit Boerenhol, Rectum of Kuttingen aan moeten horen wanneer ze vertellen dat ze daar vandaan komen.