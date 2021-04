Kamer wil geen debat over ’vaccinatiepuinhoop’

„Ik vind dat we geen week meer kunnen wachten, maar de collega’s helaas wel”, zegt PvdA-Kamerlid Attje Kuiken, die het debat had aangevraagd. Zij vindt dat minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) een puinhoop maakt van de vaccinatiecampagne. De meeste oppositiepartijen zijn het met haar eens. De coalitiepartijen gesteund door de SGP vinden dat het onderwerp nog wel een week kan wachten.

De Jonge besloot besloot vrijdag om het vaccineren met AstraZeneca voor de tweede keer gedeeltelijk te pauzeren. Dat geldt in elk geval tot en met woensdag, als het Europees Medicijnagentschap EMA opnieuw een oordeel velt over de mogelijk ernstige, maar zeer zeldzame bijwerkingen. Eerder zei het agentschap dat de schade van niet vaccineren sowieso aanmerkelijk groter is dan het risico op bijwerkingen. Daarop wijzen ook trombose-artsen. Tienduizenden prikafspraken werden afgezegd, waarmee Nederland het priktempo weer vertraagt.

’Onvermijdelijk besluit’

„Dit was een onvermijdelijk besluit”, zegt minister De Jonge voorafgaand aan het overleg met de burgemeesters van de veiligheidsregio’s. „Het is ook altijd een dilemma. Afgelopen vrijdag kreeg ik bericht van (bijwerkingencentrum, red) Lareb dat in vijf gevallen complexe vorm van trombose is voorgekomen.” Vijf gevallen op 400.000 prikken lijkt misschien niet veel, zegt De Jonge. Bovendien is de gemelde bijwerking niet nieuw, maar meer dan waar het ministerie op basis van bestaande gegevens vanuit ging. De Jonge: „Ik moest kiezen: doorgaan met prikken of uit voorzorg op de pauzeknop drukken voor deze prik. Ik vond stoppen het meest verantwoord. Dat biedt ruimte voor de EMA om te komen met nieuwe cijfers.”

Intussen is de Gezondheidsraad opnieuw gevraagd om een spoedadvies. Dat moet duidelijk maken hoe vaak de bijwerkingen voorkomen en of ze aanwijsbaar veroorzaakt worden door het vaccin.

’Geen vertraging’

Dat het besluit om weer te pauzeren met AstraZeneca het vertrouwen in vaccineren schaadt, kan de CDA-bewindsman zich voorstellen. „Dat is altijd een dilemma. Maar als dit type cijfers wordt gemeld en ik zou zeggen ’we gaan door’ kan dat ook iets doen aan het gevoel voor veiligheid van de vaccinaties.” De Jonge bezweert dat de prikpauze geen ’echte vertraging’ oplevert.