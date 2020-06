Kabinet trekt wet met minimumtarief voor zzp’ers in

Het kabinet had juist een wet met dat minimumtarief, van 16 euro per uur, opgetuigd om te voorkomen dat zzp’ers voor een bedrag zouden gaan werken waarvan ze eigenlijk niet zouden kunnen rondkomen.

Maar het wetsvoorstel kon meteen op veel kritiek rekenen. De vakbonden vonden 16 euro een te laag bedrag, zzp-organisaties wezen erop dat veel zelfstandigen helemaal niet met een uurtarief werken, en dat opdrachtgevers het minimumtarief juist zouden aangrijpen om zzp’ers ook maximaal dat bedrag te bieden. Ook de commissie-Borstlap, die het kabinet uitgebreid adviseerde op het gebied van de arbeidsmarkt, uitte pittige kritiek op de wet.

Wet zelfstandigenverklaring

Het kabinet trekt ook de wet voor de zelfstandigenverklaring in. Die moest regelen dat zzp’ers met een tarief van meer dan 75 euro per uur zo’n verklaring aan kunnen vragen. Die wet moest ondernemers en bedrijven zekerheid geven over de vraag of de zzp’ers niet als schijnzelfstandige aan het werk waren. De verklaring moest voorkomen dat een bedrijf in dat geval niet achteraf toch nog geld zou moeten betalen voor loonheffing en werkgeverspremies voor zo’n ingehuurde zelfstandige.

Het kabinet gaat wel door met de webmodule, waarmee bedrijven kunnen toetsen of ze voor een bepaalde klus iemand in dienst moeten nemen of een zelfstandige in moeten huren. Dat gebeurt aan de hand van een online vragenlijst. Vanaf het najaar wordt die vragenlijst als pilot beschikbaar. Het gebruik ervan is op dat moment nog vrijwillig. Aan de hand van de pilot gaat het kabinet kijken hoe het verder gaat met de webmodule.