Ook runderen nu het haasje in Oostvaardersplassen

In de Oostvaardersplassen is ruimte voor maximaal 1100 grote grazers. Naast vijfhonderd edelherten mogen er zeshonderd heckrunderen en konikpaarden rondlopen. Gebiedsbeheerder Staatsbosbeheer heeft heel lang niets aan afschot kunnen doen omdat er nog rechtszaken liepen. Vorige maand heeft de Raad van State echter bepaald dat voldoende is aangetoond dat afschot noodzakelijk is om de flora en fauna in het natuurgebied op peil te houden. Doordat er lang niet geschoten is, lopen er nu van alle soorten grazers te grote groepen rond, zegt Kuypers.

Staatsbosbeheer gaat nu al 150 konikpaarden uit het gebied halen. Voor die groep paarden is nergens anders in Europa een plekje gevonden, dus ze worden geslacht. Het vlees van de paarden wordt getest. Geschikt vlees wordt voor consumptie aangeboden.

Vlees van de runderen die afgeschoten worden, gaat naar een destructiebedrijf. Dit vlees mag niet verkocht worden, omdat de heckrunderen in de Oostvaardersplassen niet als vleeskoeien geregistreerd staan. Daarom dragen ze ook geen oormerk.

Staatsbosbeheer heeft in 2018 ook herten in het gebied afgeschoten. Het vlees van die dieren is destijds als wildpakket verkocht en was erg populair.