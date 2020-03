Nederlanders vast in buitenland: ’Ik ben echt in paniek’

Lieke Delhaas heeft genoten van haar trip, maar ondertussen ziet de situatie er heel anders uit. Ⓒ Eigen foto

AMSTERDAM - Duizenden Nederlandse vakantiegangers zitten vanwege de corona-uitbraak vast in het buitenland. Vluchten zijn schreeuwend duur geworden of geannuleerd. Sommige vakantiegangers zijn zelfs in quarantaine geplaatst.