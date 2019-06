Te koop: witte Gulfstream

Met de aanschaf van een nieuwe kist wil de defensietop echter wachten totdat er een akkoord is met de defensiebonden over arbeidsvoorwaarden. De aanschaf van een luxe vliegtuig zou een verkeerd signaal geven aan het personeel. Het nieuwe toestel mag maximaal 100 miljoen euro kosten. De oude Gulf, die goed is onderhouden, kan nog zo’n 3 miljoen euro opleveren. Defensie kocht de Gulfstream IV in 1995 van een sjeik. Hoewel het toestel aanvankelijk nogal veel kuren vertoonde, werd het een geliefd en veelgebruikt vervoermiddel voor bewindpersonen, hoge militairen en leden van het Koninklijk Huis. Het maakt zo’n tweehonderd vluchten per jaar.

