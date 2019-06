Nederlandse moslims bidden voor Morsi

Als het gebed wordt uitgesproken, is dat meestal bij de uitvaart van iemand uit de eigen gemeenschap. „Zo’n gebedsdienst voor een afwezige doe je als het gaat om een vooraanstaand moslimleider. Het is bij mijn weten de eerste keer in Nederland dat dit gebeurt”, zegt Abdelhamid Taheri, voorzitter van de moskee as-Soennah in Den Haag.

Bekijk ook: Autoritair symbool van de gesmoorde democratie

As-Soennah is een van de moskeeën waar mensen voor Morsi kunnen bidden. Dat gebeurt ook bij de Blauwe Moskee in Amsterdam en bij al-Fourqaan in Eindhoven.