Meerdere avondvierdaagsen afgelast wegens verwacht noodweer

Dinsdagavond worden er hevige regenbuien en mogelijk ook onweersbuien verwacht. Voor de rest van het land geldt code geel, want ook daar kunnen er flinke onweersbuien ontstaan.

De wandeltocht in Enschede gaat dinsdag ook niet door, schrijft 1Twente. Organisaties in diverse andere plaatsen laten in de loop van dinsdag weten of de avondvierdaagse doorgaat.

Organisatoren van avondvierdaagsen in Drenthe en Groningen treffen maatregelen, schrijft Dagblad van het Noorden.