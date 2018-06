Politici helemaal klaar met Volkert

Volkert van der Graaf, de moordenaar van Pim Fortuyn, heeft vandaag zijn zin gekregen bij de rechter. Zijn voorwaardelijke invrijheidsstelling is een stuk minder voorwaardelijk geworden. Hij hoeft zich niet meer te melden bij de reclassering omdat hij in het buitenland wil wonen.

„Dit is niet meer uit te leggen”, verzucht CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg over de zaak. Ze constateert dat bij een voorwaardelijke invrijheidsstelling, in uitgerekend zo’n belangrijke zaak, vrijwel alle voorwaarden overboord worden gegooid. De coalitie, waar het CDA deel van uitmaakt, sprak in het regeerakkoord af dat het systeem van voorwaardelijke invrijheidsstelling aangepast moet worden. Criminelen moeten het verdienen, het wordt strenger en de maximale ’strafkorting’ wordt veel korter. „Zie hier het bewijs”, zegt Van Toorenburg over haar stelling dat dit plan snel ingevoerd moet worden.

Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) kan niet te diep op de zaak ingaan: „Het OM bestudeert of het in hoger beroep gaat.” Ook hij benadrukt nog eens dat het systeem, waar Volkert van der Graaf nu nog handig gebruik van maakt, op de schop moet. „De manier waarop dat geregeld is, is me al langer een doorn in het oog.”

VVD-Kamerlid Foort van Oosten slaakt een diepe zucht bij het nieuws over de moordenaar van Fortuyn. „Zoals eerder gezegd: de VVD is deze man liever kwijt dan rijk.” Van Oosten vindt dat in het buitenland willen wonen geen truc mag zijn. Als de moordenaar vlak over de grens gaat wonen, kan hij zich nog prima melden. Maar nu hoopt Van Oosten dat Volkert van der Graaf zich dan maar zo ver mogelijk weg gaat vestigen. „De rechter gaat hier nu mee akkoord. Laat Van der Graaf dan nu ook maar een enkele reis naar Paaseiland boeken.”

PVV-Kamerlid Fleur Agema ergert zich duidelijk ook groen en geel aan het juridische gedram van Van der Graaf. „Extreemlinkse moordenaar krijgt alles voor elkaar. Grrr!”, twittert ze. PVV-Kamerlid Gidi Markuszower vindt dat Van der Graaf ’24 uur per dag’ hinderlijk gevolgd moet worden door justitie zo lang hij nog in Nederland is. Markuszower vindt het nog steeds een schande dat de moordenaar geen levenslang kreeg en heeft ook geen goed woord over voor deze beslissing. „Ze tarten het lot”, waarschuwt hij, „hij kan in herhaling vallen”.