Gestroopt hert in Amsterdams park teruggevonden: ’Meest bizarre vondst ooit’

Een hert in de Amsterdamse Waterleidingduinen, beeld ter illustratie. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - De Dierenambulance heeft maandagavond een compleet gestroopt hert weggehaald in het Westerpark in Amsterdam. Bij de organisatie is men er nog steeds beduusd over. „Het is een raadsel hoe het daar terecht is gekomen”, aldus een woordvoerder van de Dierenambulance.