Bianca (45) plaste tot haar 32e in bed

"Als kind plaste ik altijd al in bed. Soms vijf nachten in de week, soms één nacht per week. Dat verschilde van periode tot periode. Ik probeerde honderden middeltjes maar niets hielp. Van plaswekkers tot bakstenen onder mijn bed, van olijfolie op mijn buik tot verschillende medicijnen. Niets hielp! Mijn ouders wisten zich geen raad met mij.

Luier

Uit medisch onderzoek bleek dat er lichamelijk niks mis was. Zat het dan tussen mijn oren? Ik was zo teleurgesteld in mezelf, wilde er niet meer over praten. Op dat moment ben ik mijn kwaal gaan accepteren. Dat is goed gelukt; ik kon er vanaf mijn twintigste openlijk over praten.

Het is niet altijd makkelijk geweest. Vooral pubers zijn keihard. Op de lagere school wist alleen mijn begeleider er vanaf en op de mavo had ik een grote groep vriendinnen die het wist. Het werd geaccepteerd en tijdens logeerpartijtjes liep ik gewoon rond in mijn luier.

door Ismay Gijsen