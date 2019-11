Verkeerschaos zuidkant Amsterdam

Ⓒ Twitter ANWB

AMSTERDAM - De werkzaamheden aan de Amsterdamse Zuidas leiden vrijdagmiddag tot lange files op de omliggende wegen. De A10 Zuid in de richting van Utrecht is sinds donderdagavond dicht en daardoor loopt het verkeer ten zuiden van de stad vast, meldt de ANWB. Op omleidingswegen als de A9, A4 en A5 is het volgens een woordvoerster „doffe ellende.” De extra reistijd loopt hier op tot een uur. De ANWB verwacht dat het nog drukker wordt en adviseert weggebruikers de zuidkant van de hoofdstad te mijden.