Onthoofde ’Pompeï-dode’ gevonden in Italië

POMPEÏ - Onderzoekers hebben een onthoofd lichaam aangetroffen bij opgravingen in Pompeï, dat in 79 na Christus onder as en stenen uit de vulkaan de Vesuvius werd bedolven. Het gaat om de stoffelijke resten van een man die vermoedelijk ongeveer 35 jaar was op het moment van zijn dood, bericht persbureau ANSA.