Johan Cruijffplein afgewezen

Het Stadionplein in Amsterdam-Zuid. Ⓒ Richard Mouw

AMSTERDAM - Het Johan Cruijffplein komt er niet. In ieder geval niet op korte termijn. De naamswijziging van het Stadionplein in Amsterdam-Zuid vanaf aankomende vrijdag is alsnog door de gemeente geschrapt. Het nieuwe college dat woensdag wordt geïnstalleerd zal in een later stadium een defintiieve beslissing nemen.