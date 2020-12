Zweedse moeder niet langer verdacht van gevangenhouden zoon

De moeder werd woensdag al vrijgelaten. „Bij het forensisch onderzoek in het appartement zijn geen aanwijzingen gevonden dat de man daar tegen zijn wil werd vastgehouden”, verklaarde aanklager Emma Olsson. „Geen gesloten deuren en ruimtes of materiaal om iemand vast te binden.”

De 70-jarige vrouw werd ook verdacht van mishandeling. Ze had alle aanklachten al ontkend. De verwondingen van de 41-jarige zoon zijn volgens de aanklager niet ontstaan door mishandeling, maar door de zwakke gezondheid van de man. Hij ligt nog in het ziekenhuis. „Het is meer een zaak voor de zorgautoriteiten en de maatschappelijke dienst”, aldus Olsson.

De man werd zondag in een appartement bij Stockholm ontdekt door een familielid. Hij had ontstoken zweren op zijn benen en kon nauwelijks lopen. Ook had hij bijna geen tanden meer en een beperkt spraakvermogen. Hij zou van school zijn gehaald toen hij 12 jaar oud was en daarna zijn opgesloten door zijn moeder, zo klonk het in Zweedse media.