Zweedse vrouw die zoon zou hebben opgesloten alweer vrijgelaten

Volop onderzoek bij het appartement waar de man jarenlang opgesloten zou zijn in Haninge, in het zuiden van Stockholm. Ⓒ AP

STOCKHOLM - De Zweedse vrouw die deze week werd opgepakt omdat ze haar zoon 28 jaar zou hebben opgesloten in hun appartement bij Stockholm is vrijgelaten. De verdenkingen tegen de 70-jarige vrouw zijn afgezwakt, meldt justitie in het Scandinavische land.