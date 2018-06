Paniek op vliegtuigvleugel na bommelding: gewonden

Zeker tien passagiers van een Indonesisch vliegtuig zijn gewond geraakt nadat een man een valse bommelding had gedaan tijdens een veiligheidscheck, melden Indonesische media. Het vliegtuig stond op dat moment nog aan de grond in Pontianak, hoofdstad van de provincie West-Kalimantan op het eiland Borneo.

Een stewardess vroeg de man wat hij in zijn tas had, en daarop antwoordde hij een bom bij zich te hebben. Door de opmerking ontstond grote paniek onder de passagiers, waarna mensen de nooddeuren openden en uit het toestel sprongen. Op videobeelden is te zien hoe tientallen passagiers op de vleugel van het vliegtuig staan en daar vanaf vallen. Anderen vielen vanuit de nooddeuren en raakten in hun val de motor van het toestel.

Eerder deze week werd een andere man verwijderd van een toestel van dezelfde vliegtuigmaatschappij, omdat hij zijn medepassagiers had verteld dat er een bom aan boord was. Beide mannen kunnen celstraffen krijgen van een jaar, voor het verspreiden van informatie die de veiligheid tijdens het vliegen in gevaar brengt.