Burgemeester verbiedt opnames film over IRA-aanslag Roermond

De opnames op de Markt zouden volgende week plaatsvinden en vier dagen duren. Zo’n zeventig mensen zouden bij deze opnames betrokken zijn. De productiemaatschappij spande vrijdag vergeefs een kort geding aan tegen de gemeente.

De burgemeester vreest dat bij de opnames te veel mensen betrokken zijn en dat is in strijd met de coronaregels. Bovendien is ze bang dat de opnames veel volk naar de Markt trekken, en ook dat wil ze vermijden.

Vergisaanslag

Een moordcommando van de IRA nam in mei 1990 op de Markt in Roermond vier Australische toeristen onder vuur. Twee toeristen kwamen daarbij om het leven. De IRA-leden dachten dat ze een groep Engelsen beschoten, omdat de vier in een auto met Brits kenteken reden.

De film wordt gemaakt door productiemaatschappij Pupkin uit Amsterdam. Het is de bedoeling dat de vierdelige serie onder de naam ’The Spectacular’ volgend jaar wordt uitgezonden door de VPRO. Op de Facebookpagina van Pupkin staat een uitleg over de plot van de serie: „Een conspiracy thriller over de internationale jacht op de IRA eind jaren ’80. Geïnspireerd op een waargebeurd verhaal over een speciaal team van rechercheurs dat jaagt op een onzichtbare terreurcel die een aanslag in Nederland wil plegen.”

Alternatief

Volgens Dagblad de Limburger gaat de Amsterdamse productiemaatschappij nu op zoek naar een locatie elders in het land, omdat de opnames geen uitstel dulden. Er doen veel Ierse acteurs aan mee die binnenkort terug naar huis moeten.